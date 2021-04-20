«В любой момент»: «Ростех» ускорил разработку нужных комплектующих в России

«Ростех» форсирует разработку радиоэлектронной продукции на собственных предприятиях. Причиной стали опасения, что иностранные поставщики внезапно откажутся от поставок из-за санкций, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Тенденция последних лет показывает, что иностранные поставки электронных компонентов, изделий и программного обеспечения могут быть прекращены в любой момент. Мы форсируем создание собственной элементной базы, технологий и продуктов», – заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Предприятия госкорпорации в 2020 году больше всего продали оборудования для маркировки, систем хранения данных «Купол», медтехники, а также телеком-оборудования и систем видео-конференц-связи.

За прошлый год «Ростех» получил выручки на 21% больше, чем в 2019 году. Гражданской продукции продано на 27% больше (на 60,3 млрд рублей).

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.04.21

От Путина ждут заявлений по Донбассу и мерам поддержки. Комментарии экспертов о будущем рубля. / Силовики проводят обыски у королей дорожного госзаказа. / «Над нами будут издеваться…» в Госдуме раскритиковали прозападную политику правительства РФ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»