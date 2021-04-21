Трассу Нижний Новгород – Казань к 2024 году продлят до Екатеринбурга

Строительство трассы М-12 из Нижнего Новгорода до Казани закончат к 2024 году. В этот же срок будут завершены работы по продлению дороги до Екатеринбурга, объявил президент России Владимир Путин.

Новая трасса через Москву соединит Балтику и Урал.

«В 2024 году с учетом действующей трассы Москва – Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала», – пообещал Путин во время обращения к Федеральному собранию с ежегодным посланием.

Строительство автодороги протяженностью 794 км обойдется в 650 млрд рублей. Деньги на соединение трассы с Екатеринбургом выделит Фонд национального благосостояния. Планируется, что проезд по новой трассе обойдется в 1,6-2,5 тыс. рублей за километр.

Путин отметил, что инфраструктурные проекты должны стать приоритетными для всех регионов. Он призвал в первую очередь строить дороги, обновлять общественный транспорт и систему ЖКХ. Москва поддержит регионы целевыми кредитами, но деньги будут выдавать на конкретные проекты.

«Давайте работать ритмично и четко. Надо готовить эти проекты, не прибегать просто с картинками. А правительство должно помочь, если что-то не так сделано, а не отбрасывать в корзину. Тогда работа пойдет», – сказал президент.

По его словам, возобновятся работы по строительству метро и обновлению центра города в Нижнем Новгороде. Проект метрополитена возьмут в работу и в Челябинске.

Москва, Наталья Рязанова

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