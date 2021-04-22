МЭР ухудшило прогноз по ВВП и инфляции до конца года

Минэкономразвития обновило прогноз социально-экономического развития России. Теперь министерство ожидает роста ВВП только на 2,9%, а инфляции на 4,3% вместо 3,7%.

Специалисты изменили прогноз в отношении роста ВВП страны с 3,3% до 2,9% с учетом итогов 2020 года, которые превысили их ожидания, сообщает агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на источники в министерстве. Планируется, что на ВВП в текущем году больше всего повлияют восстановление потребления и инвестиций в основной капитал. Предположение об увеличении объема внутреннего продукта на 2023 год остались на уровне 3%.

Прогноз по инфляции до конца года тоже изменился в худшую сторону. В Минэкономразвития ожидают 4,3% вместо 3,7%, заложенных в параметры ранее. Аналитики сослались на давление на Россию на мировых рынках, которое не становится меньше. По их словам, показатель мог бы вырасти до 4,6%, если бы не политика правительства на сдерживание цен на продукты.

Специалисты ожидают уменьшение безработицы ниже 5% до конца года, хотя средний годовой показатель составит 5,2%. По их мнению, в 2024 году число безработных будет ниже 4,5%.

Рост реальных зарплат в 2021 году в обновленном прогнозе упал с 2,2% до 2%. В 2020 году этот показатель вышел на отметку 2,5%.

Минэкономразвития изменило свои ожидания и относительно курса рубля к доллару. Специалист спрогнозировали укрепление иностранной валюты до 73,3 рубля за доллар (было 72,4 рубля). Ожидаемый курс доллара на 2022 год снизился с 73,1 рубля до 71,8 рубля.

Накануне рубль показал рост по отношению к доллару во время оглашения ежегодного послания президента России к Федеральному Собранию. Во время выступления Владимира Путина доллар и евро теряли на торгах до 60 копеек. 22 апреля курс доллара на сайте Центробанка установлен на уровне 76,8 рубля, евро – 92,3 рубля.

Москва, Наталья Рязанова

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