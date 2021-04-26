Россия вошла в пятерку лидеров по военным расходам

За год военные расходы в мире выросли на 2,6%, сообщили в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI). Россия занимает четвертое место по затратам на вооружение – в 2020 году страна потратила на эти цели 61,7 млрд долларов.

В прошлом году военные расходы составили почти 2 трлн долларов, что составляет 2,4% от мирового валового внутреннего продукта, в 2019 году аналогичный показатель составил 2,2%. При этом ВВП всех стран мира в совокупности сократился на 4,4%. Негативное влияние на экономику оказала пандемия коронавируса, передает РИА «Новости». На пять стран приходится 62% мировых военных расходов.

Соединенные Штаты остаются государством с самыми высокими ежегодными затратами на вооружение. В 2020 году США потратили на эти цели 778 млрд долларов, что на 4,4% выше показателей предыдущего периода и составляет 39% всех мировых военных расходов. По словам аналитиков, Вашингтон увеличил расходы на реализацию долгосрочных проектов, таких как модернизация ядерного арсенала и крупные закупки вооружений.

Второе и третье место занимают Китай и Индия. По подсчетам SIPRI, военные расходы КНР увеличились на 1,9% и достигли 252 млрд долларов. Затраты на вооружение Индии в 2020-м составили 72,9 млрд долларов.

Россия занимает четвертую строчку. В прошлом году военные расходы РФ увеличились на 2,5% и достигли 61,7 млрд долларов. В то же время фактические военные расходы России в 2020 году оказались на 6,6% ниже ее первоначального военного бюджета.

Замыкает пятерку лидеров Великобритания, чьи расходы на вооружение в 2020 году составили 59,2 млрд долларов, что на 2,9% выше, чем в 2019 году.

Вместе с тем наблюдается рост военных расходов стран НАТО. «Почти все государства-члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2020 году. В результате 12 стран-членов организации потратили на вооружение около 2 или более процентов своего ВВП», – сообщается в докладе.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.04.21

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