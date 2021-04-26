В 27 регионах России ухудшилось качество жизни

В 27 регионах по сравнению с 2020 годом качество жизни снизилось, пишет РБК со ссылкой на исследование агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Севастополь потерял 14 пунктов в рейтинге регионов России по качеству жизни. Карелия улучшила свой результат сразу на девять строчек за счет доступного жилья.

Рекордсменом со знаком минус стал Севастополь. Он потерял 14 пунктов и оказался на 43-м месте из-за уточненных данных по численности населения. Статистика насчитала на 61 тысячу (13,6%) жителей больше, а это изменило картину обеспеченности жильем и врачами в расчете на одного человека.

Кроме Севастополя, самое заметное падение качества жизни в Чувашии и Удмуртии – рейтинги этих регионов обрушились на семь пунктов. Аналитики отметили, что у населения в субъектах выросли долги, а вот розничный оборот снизился.

Заметно улучшили свои позиции в рейтинге с прошлого года Карелия (на девять пунктов и попала на 53-е место), Магаданская область (6) и Бурятия (5). В этих регионах просроченная задолженность жителей перед банками тоже выросла, но выросла и обеспеченность доступным жильем, депозиты и фонды соцсферы.

29 регионов сохранили свои позиции в рейтинге. Лидерами остались Санкт-Петербург и Москва, а вот Подмосковье с третьего места перешло на четвертое, уступив Белгородской области. Также в топ-10 вошли Воронежская область, Калмыкия, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия и Тува.

Качество жизни оценивали по 10 критериям, среди них – доступность жилья, уровень покупательной активности, занятости, обеспеченность медиками и педагогами. Аналитики включили в шкалу оценки также климат, обеспеченность жильем и основными соцфондами, уровень накоплений и способность обслуживать свои кредиты.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.04.21

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