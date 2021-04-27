ФАС потребовала с Apple штраф в 12 млн долларов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала американскую компанию Apple Inc. на 12 млн долларов. Владельца App Store обвинили в злоупотреблении доминирующим положением, сообщается на сайте ведомства.

«ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 299 392,16 рублей (более 12 млн долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства», – говорится в сообщении.

По данным ФАС, с октября 2018 года Apple ограничивала инструменты и возможности других компаний для разработки приложений родительского контроля. И большинство сторонних приложений лишились солидной части своих функций. ФАС признал это злоупотреблением доминирующим положением.

Разбирательство началось с жалобы «Лаборатории Касперского», чье приложение родительского контроля Kaspersky Safe Kids было отклонено Apple без особых оснований. А в обновление Apple включила свое приложение Screen Time с функциями родительского контроля.

ФАС выдала американской компании предписание в августе 2020 года, обязав убрать из документов основания для необоснованного отклонения сторонних приложений для App Store. Но в ноябре компания не только не выполнила требования ведомства, но и обжаловала документ в суде.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.04.21

В Екатеринбурге десятки детских площадок оказались в опасных зонах – качели и песочницы стоят на трубах, которые могут рвануть (ФОТО). / «Это будет еще хуже для всех граждан»: глава ФНПР оценил идею возвращения пенсионной системы к соцобеспечению. / КС РФ разрешил судам игнорировать запрет на изъятие единственного жилья. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»