Всемирный банк назвал самым выгодным в мире вывод денег из России

В 2020 году стоимость денежных переводов из России снизилась с 2,1% до 1%. Таким образом, вывод денег из РФ за рубеж оказался самым выгодным в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, подготовившего доклад по вопросам миграции и развития.

Самыми дешевыми названы транзакции из России в Грузию. Стоимость переводов из РФ стала наименьшей не только для Европы и Центральной Азии (6,4% в среднем), но и для мира в целом. При этом объем транзакций из страны в долларовом эквиваленте в прошлом году значительно сократился.

В первую очередь это связано со снижением курса рубля, низкими ценами на нефть и ухудшившимся из-за пандемии положением мигрантов. Эта тенденция свойственна для всего европейского и центральноазиатского региона, где объем переводов упал на 9,7%, до 56 млрд долларов, пишет РБК.

Впрочем, год пандемии не стал рекордным по снижению показателя. Так в 2009 году объем денежных переводов уменьшился на 11%, а в 2015-м – на 15%. Аналитики Всемирного банка ожидают, что в 2021 году объем транзакций сократится еще на 3,2%.

По данным ЦБ РФ, в 2020 году физлица отправили за границу 7,4 млрд долларов, меньше было только в 2017 году –7,3 млрд долларов. Большая часть денежных переводов – 6,2 млрд долларов – приходится на страны СНГ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.05.21

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