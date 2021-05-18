Финляндия решила отказаться от российской нефти ради «зеленой» энергетики

Финляндия начала постепенно сокращать закупки российской нефти в связи с переходом к «зеленой» энергетике. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трейдеров и данные статистики.

По информации Refinitiv Eikon, импорт российской нефти марки Urals в Финляндию снизился на четверть в январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,1 млн тонн. В апреле закупки упали более чем на 60% – до 0,4 млн тонн по сравнению с 1,1 миллиона тонн, импортированных в апреле 2020 года.

Отмечается, что Финляндия является одним из основных покупателей российской нефти. Главный нефтеперерабатывающий завод страны Neste Oil работает в основном на нефти Urals из-за низких транспортных расходов на доставку сырья.

В конце марта Neste Oil преобразовала один из двух своих действующих нефтеперерабатывающих заводов в Финляндии в хранилище, а на другом сократила загрузку для проведения модернизации в апреле-июне. Это сделано для этого, чтобы начать работать в том числе с возобновляемыми энергоресурсами.

Согласно данным Refinitiv Eikon, в 2020 году Финляндия импортировала 8,9 млн тонн нефти, что на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Как отмечают трейдеры, экспортерам нефти марки Urals, которые привыкли к Финляндии как к крупному покупателю российского «черного золота», придется искать покупателей на открытом рынке, что отразится на цене. «Изменение не будет немедленным, но оно заметно уже сейчас», – сказал один из участников рынка.

По данным Центробанка РФ, в январе-марте 2021 года экспорт нефти принес России 20,2 млрд долларов, что на 21% меньше, чем годом ранее. Доходы от экспорта нефтепродуктов сократились на 17%, до 13,6 млрд долларов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.05.21

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