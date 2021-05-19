Семь миллионов россиян стали невыездными из-за долгов

В России резко выросло число людей, которым закрыт выезд за границу из-за долгов. В настоящее время в стране насчитывается 7 млн невыездных, это почти в два раза больше, чем десять месяцев назад. Рост долгов наблюдается во всех категориях: по ЖКХ, по штрафам ГИБДД, по алиментам и по кредитам.

На 1 апреля 2021 года в России 7 млн человек накопили долги и стали невыездными, рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Это треть от всех россиян, у которых есть какие либо долги, всего должников 18,9 млн человек. Лишь чуть более 100 тысяч невыездных смогли погасить задолженности в первом квартале текущего года.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) согласны с оценкой ФССП по количеству должников. Там напомнили, что это люди, чей долг превышает 30 тысяч рублей, а период просрочки превышает 90 дней. По данным ассоциации, количество невыездных россиян резко выросло в период с июля по ноябрь прошлого года, однако потом ситуация выровнялась.

Подавляющее большинство злостных должников – клиенты банков, при этом 90-95% задолжавших имеют одновременно банковский кредит и займ в микрофинансовых организациях (МФО). Также растут и долги по штрафам ГИБДД, по ЖКУ и по алиментам.

«60-70% должников ссылаются на потерю работы, снижение уровня дохода, невозможность делать сбережения и, как следствие, рост долговой нагрузки. На таких должников мера по ограничению выезда за рубеж не влияет, так как их проблема не в нежелании платить, а в нехватке средств, – поясняет президент НАПКА Эльман Мехтиев. – В условиях карантинных ограничений эта мера вообще имеет более низкую эффективность, чем другие. Рассуждения должников сводятся к тому, что раз всё равно не могу никуда поехать, так зачем платить».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.05.21

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