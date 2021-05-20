Счетная палата заявила о рисках для нацбезопасности из-за импорта дефицитного сырья

В России в последние три года почти в два раза снизилось производство дефицитных ресурсов. Об этом сообщает Счетная палата. По мнению аудиторов, управление государственным фондом недр «осуществляется недостаточно эффективно».

В период с 2018 по 2020 годы производство дефицитных и стратегических ресурсов в России снизилось почти в два раза – с 63% до 32%, говорится в отчете о проверке эффективности управления государственным фондом недр, опубликованном на сайте СП.

«Отсутствие при этом комплекса мер по импортозамещению дефицитных видов полезных ископаемых и стратегического минерального сырья создает риски для национальной безопасности страны в условиях введения ограничений на поставку в Россию современного оборудования и технологий и снижения конкурентоспособности отечественной минерально-сырьевой базы в сравнении с ведущими странами», – сделали вывод аудиторы.

Россия не проводит геологоразведочные работы в отношении 86% дефицитных видов твердых полезных ископаемых, отметили в СП. Дефицитными считаются уран, марганец, литий, хром, титан, стратегическими – нефть, газ, медь, никель, олово. В 2018 году уровень исполнения бюджетных назначений по геологоразведке составил 79%, а в 2020 году – 72%.

Для того, чтобы исправить ситуацию, аудиторы предлагают усовершенствовать законодательство по рациональному недропользованию, процедурам госзакупок, повысить эффективности межведомственного взаимодействия, а также проработать вопросы финансово-экономического положения «Росгеологии».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.05.21

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