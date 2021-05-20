Почта России займется онлайн-продажей вина

АО «Почта России» готовит проект по продаже российского вина онлайн. Планируется, что поставки будут идти напрямую от производителей к покупателям, пишет РБК со ссылкой на презентацию компании.

Заместитель гендиректора «Почты России» Алексей Скатин подтвердил, что компания вошла в рабочую правительственную группу, которая занимается проектом продажи алкоголя через интернет. По его словам, Почта России удобный партнер, поскольку может проверить возраст клиента. У авторизованных россиян, которые пользуются услугами почты, есть простая электронная подпись, а их данные уже в системе компании.

Планируется запустить пилотную версию проекта в Подмосковье и Мордовии уже с июня до декабрь 2021 года с участием 25 самых крупных виноделен России. А к 2025 году платформа свяжет 25 площадок с 800 почтовыми отделениями, но на это понадобится около 5 млрд рублей. Зато при запланированных 140 тыс. заказах в день выручка составит до 100 млрд рублей. Пока в качестве площадки для заказа рассматривают Vino.ru компании «Абрау Дюрсо».

Согласно презентации, продажа будет происходить по 100-процентной предоплате. Товар можно будет забрать в постомате или на кассе, где сотрудники еще раз проверят возраст клиента. Рассматривается вариант доставки домой с условием, что гражданин оплатит last mile.

Предполагается, что виноделы оставят себе 70% стоимости заказа, а россияне сэкономят до 15% по сравнению с покупкой вина в обычном магазине.

Участие Почты России осложнено тем, что для 100 отделений нужно получить розничные лицензии, для РЦ «Внуково» – оптовую лицензию. А в законы о СМИ и об алкогольной продукции нужно внести изменения, поскольку пока нет норм, регулирующих торговлю вином онлайн.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов сомневается, что ассортимент только из российских вин привлечет много покупателей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.05.21

Золотой год: сколько производители еды и ретейл заработали на пандемии. / Малый бизнес в России берет в долг у друзей и родственников. / Россияне предпочли водке шампанское в 2021 году. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»