Самый молодой криптомиллиардер мира выбыл из списка миллиардеров

Основатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин в начале мая стал самым молодым бизнесменом в мире, чье состояние превысило 1 млрд долларов в цифровой валюте. Однако спустя две недели Бутерин потерял больше трети своих капиталов.

4 мая стоимость Ethereum впервые в истории превысила три тысячи долларов. Тогда в криптовалютном кошельке Бутерина было 333 520 токенов. 12 мая американский Forbes оценивал капитал бизнесмена в 1,4 млрд долларов. Затем криптовалюта начала резко дешеветь и за неделю потеряла 34% стоимости. В результате Бутерин обеднел почти на полмиллиарда.

В общей сложности состояние криптовалютных миллиардеров в сумме сократилось на 15,5 млрд долларов после обвала криптовалют, подсчитали аналитики. Резко обвалился не только Ethereum, но и всем известный биткоин. Текущее суммарное состояние криптовалютных миллиардеров оценивается в 46,8 млрд долларов.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 20.05.21

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