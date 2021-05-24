В России хотят снять ограничения по видам деятельности самозанятых

В аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова выступают за снятие ограничений по видам деятельности для самозанятых граждан, а также предлагают дать им возможность платить взносы в Фонды социального и обязательного медицинского страхования. Об этом говорится в материалах, подготовленных к ежегодному докладу президенту Владимиру Путину.

В настоящее время самозанятые не могут вести медицинскую деятельность, заниматься перевозкой людей, перепродавать новые товары и реализовывать товары, подлежащие обязательной маркировке, указывает уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей. Эти ограничения лишь снижают темпы «обеления» рынка труда в стране, пишет «Российская газета» со ссылкой на доклад.

«Для самозанятых вполне достаточно существующих ограничений: отсутствие наемных работников, доход не выше 2,4 млн рублей в год», – считает общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян.

Кроме того, самозанятые заметно ущемлены в социальном плане. В частности, у них нет возможности добровольно платить взносы в ФСС и ФОМС. Таким образом, они оказываются незащищенными в случае, например, временной нетрудоспособности, получения производственной травмы, декретного отпуска.

Напомним, режим самозанятости заработал в России в полную силу с 1 июля прошлого года. Самозанятые граждане обязаны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% – при работе с компаниями. По данным на конец марта, в стране числится два миллиона самозанятых.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.05.21

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