«Мы уже не сможем легко наращивать деньги»: Кудрин предрек снижение спроса на нефть

Спрос на нефть на мировом рынке начнет снижаться к 2030 году, что вызовет сокращение поступлений в госказну от экспорта углеводородов. С таким прогнозом выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью газете «Известия».

По его оценке, России легко давались доходы в бюджет из-за положительной конъюнктуры нефтяных цен. «Сейчас… мы находимся на пике такого подхода», – сказал глава контрольного органа. Однако в дальнейшем, предупредил он, «всё так просто даваться не будет в силу изменения роли нефтяной экономики в мире, наших доходов от экспорта сырья».

Кудрин прогнозирует, что в конце 2020-х – начале 2030-х спрос на нефть в мире начнет снижаться. «Уже сейчас набирает темп тенденция по выходу компаний на углеродную нейтральность», – отметил он. Глава СП ожидает, что многие страны к 2040-м годам снизят выбросы CO2 более чем вдвое.

По словам Кудрина, доля доходов от экспорта нефти в процентах к ВВП и в российском бюджете «будет все время стабильно падать».

«Поэтому нам не удастся с прежней легкостью наращивать деньги и придется к ним относиться более осторожно», – сказал руководитель Счетной палаты. В связи с этим, полагает он, потребуется более тщательное отношение к методам финансирования различных программ. «Например, мы очень много даем компаниям на разные программы, в капитал. И это в очень больших масштабах», – указал Кудрин. По его мнению, акционерные общества, в том числе государственные, «должны сами зарабатывать при минимальной бюджетной поддержке».

В то же время, считает глава СП, сферы, которые связаны с образованием и здравоохранением, «будут требовать больше ресурсов».

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало инвесторов отказаться от финансирования новых проектов, связанных с разработкой и поставками углеводородов. Это нужно, если мир хочет достичь нулевых выбросов к 2050 году, а это поможет победить глобальное потепление, считает МЭА. По его прогнозу, к 2050 году спрос на уголь упадет на 90%, а на нефть – на 75%. В результате цена нефти к 2030 году упадет до 35 долларов США за баррель, ожидает МЭА. Концепция глобального сокращения выбросов CO2 и перехода на зеленую энергетику была представлена 18 мая в Париже.

Москва, Наталья Петрова

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