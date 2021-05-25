Минприроды предложило продлить право на ремонт техники до 10 лет

Россияне смогут отремонтировать бытовую технику, купленную 7-10 лет назад, и в стране сократится количество электронного мусора. Такие последствия введения «права на ремонт» описал глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Он обратился в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко с письменной инициативой, с которой ознакомились «Известия». Аналогичные правила с марта 2021 года действуют в Европе.

Министр предложил продлить срок гарантийного ремонта бытовой техники и электроники до 10 лет. В течение всего этого срока производители будут обязаны изготавливать детали для своих товаров, а не вынуждать граждан выбрасывать сломавшийся прибор и покупать новый.

Вице-премьер Абрамченко уже поручила Минпромторгу и Минэкономразвития оценить возможность продления срока службы техники в России.

В Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники уверены, что предложенные меры будут малоэффективны. Россияне часто покупают новую технику, потому что старая морально устарела, а не из-за поломок.

В «Деловой России» отметили, что вместе с новыми правилами нужны разъяснения для россиян, почему нужно бережно пользоваться техникой и не увеличивать количество электронного мусора. Покупатели сами дают производителям «добро» на производство хрупкой и некачественной техники, когда гонятся за новинками и часто меняют приборы.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.05.21

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