Будет выгодно для потребителей? В России хотят рассчитывать тарифы на тепло по-новому

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила рассчитывать тарифы на теплоснабжение по среднему уровню расходов компаний на рынке. Соответствующий проект постановления правительства может быть опубликован в июне. В пилотном режиме эталонные тарифы будут запущены в нескольких регионах с 1 июля 2022 года. Об этом сообщил заместитель главы ФАС Виталий Королев газете «Известия».

По его словам, новые тарифы будут формироваться с учетом постоянных затрат теплоснабжающих организаций, которые определит ФАС, и количества точек поставок теплоэнергии потребителям.

В настоящее время тарифы на тепло устанавливают регулирующие органы в регионах. Они учитывают расходы предприятий, которые компания может доказать. В свою очередь эталонный подход заключается в определении тарифов по среднему уровню расходов теплоснабжающих организаций на рынке, а не по параметрам конкретной компании.

Предложенная мера позволит избежать роста тарифов на теплоснабжение из-за чрезмерных расходов поставщиков на ремонтные работы, топливо, транспорт – именно эти факторы бизнес в некоторых случаях приводит в качестве причины для увеличения тарифов, пояснил замглавы ФАС. Более того, по словам Королева, эталоны «позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным».

Минстрой поддерживает инициативу. По его мнению, эталонный подход сделает тарифообразование более прозрачным и понятным для потребителя. В Минстрое также заявили о готовности принять участие в дальнейшей проработке предложения ФАС.

В основе методики расчета эталонов ФАС лежит единый алгоритм, «учитывающий региональные особенности, а также особенности функционирования сбытовых подразделений, такие как количество точек поставки тепловой энергии, плотность населения, уровень ставки арендной платы помещений, развитость филиальной сети банков», прокомментировали в ассоциации «Совет производителей энергии». В ассоциации также отметили, что методика ФАС в целом показывает соответствие эталонов фактическим расходам на сбыт компаний. Представители отрасли не увидели рисков роста тарифов для конечных потребителей.

В то же время замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что эталонный тариф может не учесть все затраты конкретных теплоснабжающих предприятий, и в этом заключается его риск для бизнеса. А в случае низкого тарифа, наоборот, покроет затраты компании, но окажется менее выгодным для потребителя из-за усреднения этого показателя, пояснила эксперт. По ее мнению, самым эффективным для бизнеса было бы рыночное ценообразование.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.05.21

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