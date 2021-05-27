ФСИН назвала среднюю зарплату осужденных после новости о заработке в 220 тыс. рублей

Осужденные на принудительных работах получают ту же зарплату, что и обычные работники. Заработок в 224 тыс. рублей был единичным случаем, заявили в пресс-службе ФСИН.

«Среди осужденных к принудительным работам такие примеры заработных плат являются единичными. Данный осужденный трудится в Белгородской области, и его средняя заработная плата – 140 тыс. рублей в месяц. Сумма, о которой шла речь, была начислена в качестве премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу», – цитирует сообщение ТАСС.

Россияне, осужденные к исправительным работам, отбывают свое наказание на обычных предприятиях и получают ту же зарплату, что и остальные работники. Суммы зависят от квалификации, и труд уникальных специалистов, даже осужденных, оплачивается достойно. В целом, на исправработах осужденные зарабатывают больше, чем в условиях лишения свободы. Иногда больше установившейся в регионе средней зарплаты.

Так, осужденные к исправработам в Новгородской области получают в среднем 24 тыс. рублей, в Приморском крае – 20 тыс. рублей. но были примеры заработка в той же Новгородской области около 102 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что зарплата осужденных на исправительных работах может достигать 220 тыс. рублей. Новость вызвала бурное обсуждение в Сети.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.05.21

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