Россиянам на содержание ребенка нужно несколько прожиточных минимумов

Россияне рассказали, сколько денег им нужно на содержание ребенка. По мнению большинства, сумма значительно превышает прожиточный минимум, передает РИА «Новости».

Опрос с участием тысячи граждан РФ провел банк «Открытие». В исследовании учитывалось мнение респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.

«Около 35% россиян назвали достойным бюджетом на одного ребенка 15-30 тысяч в месяц. По мнению еще 33%, эта сумма составляет от 30 до 50 тысяч рублей», – отметили аналитики. Каждому пятому нужно больше 50 тысяч в месяц, чтобы содержать ребенка.

Примерно равны доли тех, кто считает, что достаточной суммы в 100 тысяч (8%) и 15 тысяч рублей (6%) ежемесячно.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.05.21

В России разработали новые правила проезда по платным дорогам. / Байден взял деньги на выборы у лоббиста «Северного потока-2». / МИД не исключил вовлечение SWIFT в «санкционную спираль» против России. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»