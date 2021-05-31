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Понедельник, 31 мая 2021, 10:25 мск

Новости Экономика

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Россиянам на содержание ребенка нужно несколько прожиточных минимумов

Россияне рассказали, сколько денег им нужно на содержание ребенка. По мнению большинства, сумма значительно превышает прожиточный минимум, передает РИА «Новости».

Опрос с участием тысячи граждан РФ провел банк «Открытие». В исследовании учитывалось мнение респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.

«Около 35% россиян назвали достойным бюджетом на одного ребенка 15-30 тысяч в месяц. По мнению еще 33%, эта сумма составляет от 30 до 50 тысяч рублей», – отметили аналитики. Каждому пятому нужно больше 50 тысяч в месяц, чтобы содержать ребенка.

Примерно равны доли тех, кто считает, что достаточной суммы в 100 тысяч (8%) и 15 тысяч рублей (6%) ежемесячно.

Москва, Зоя Осколкова

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