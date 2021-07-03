Россия может остаться без шампанского: поставщики останавливают импорт

Россия может остаться без шампанского: французские поставщики завили об остановке импорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий поправки в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции»: документ уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции.



В частности, формулировку «игристое вино (шампанское)» заменили на категорию «игристое вино, включая российское шампанское». При этом классификация вин защищенного географического наименования (ЗГУ)/защищенного наименования места происхождения (ЗНМП) осуществляется на основании российской национальной системы защиты винодельческой продукции, которая распространяется только на российские вина.

Иными словами термин «шампанское» можно использовать только для вина, произведенного в России.

В связи с этим один из крупнейших мировых производителей шампанского Moet Hennessy заявил об остановке поставок своей продукции в России на неопределенный срок. В письме, разосланном партнерам уточняется: компании не понравилось, что Россия обязывает «производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «игристое вино».

По мнению специалистов, принятые поправки ставят под угрозу весь импорт вин в РФ.



«Если мы не сможем импортировать продукцию – государство просто стреляет себе в ногу: не секрет, что Россия не сможет обеспечить свои потребности без импорта», – цитирует РБК основателя и президента группы компаний Simple Максима Каширина, отмечающего, что поправки не обсуждались с профессиональным сообществом, а затраты на дистрибьюторов на новую сертификацию могут составить несколько десятков миллионов рублей.



С другой стороны, по мнению директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, поправки трактуют неправильно: «Наш закон не может отменить международное название продукта «шампанское» – это не его юрисдикция».

По данным ЦИФРРА, Россия импортирует около 50 млн литров импортных игристых и шампанских вин в год, из них 13% – шампанское из Франции.

Напомним, первое документальное упоминание об игристом вине с пузырьками датировано 1668 годом. Именно тогда аббат Годино, каноник Реймского собора (регион Шампань) в своей церковной книге описал «вино с лёгкой окраской, почти белое, насыщенное газом». Спустя 20-30 лет игристые вина получили во Франции широкое распространение под названием vin_de_ Champagne. В Россию поставлять шампанское на заказ стали с конца XVIII века.

А вот собственные игристые вина появились в середине XVII века на Дону: их изготавливали в станицах Цимлянской и Кумшатской.

Тем не менее, в конце XVIII века в России решили перенять опыт Шампани и в 1799 в Судаке, в имении академика Палласа, провели пробные выпуски шампанских вин по французской технологии. С 1812 года изготовление крымского шампанского перешло в стадию промышленного производства.

В соответствии с Мадридским договором (1891), в Европе и большинстве других стран название «шампанское» защищено законом как название игристого вина, произведенного в одноименной области Франции и удовлетворяющего установленным для такого вина стандартам. Это исключительное право на наименование было подтверждено Версальским договором по окончании Первой мировой войны. В России (потом в СССР) и США этот договор проигнорировали.

В 2004 году Франция достигла с Россией соглашения об уникальности названия напитка. Надписи «Советское Шампанское» и «Российское Шампанское» на русском языке стали официально представлять российское игристое вино для внутреннего рынка. Вино, отправляемое на экспорт, должно называться «Russian Sparkling».

В 2005 году Франция смирилась и с «шампанскими» из США, разрешив производить их только фирмам, которые уже существовали на момент соглашения. Сейчас в США есть несколько популярных марок, продолжающих выпускать «Champagne».

Москва, Игорь Юров

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