В Moet Hennessy согласились не называть вино из Шампани шампанским

Компания Moet Hennessy намерена возобновить поставки вина в Россию в ближайшее время.

Как уже сообщал «Новый День», производитель алкогольной продукции, входящий во французский концерн Louis Vuitton Moet Hennessy, заявил о прекращении импорта в Россию в связи с поправками в алкогольное законодательство РФ. Согласно изменениям, маркировать игристые вины как шампанское могут только российские производители. В Moet Hennessy возмутились, что Россия не разрешает именовать шампанским вина, произведенные в Шампани, откуда и пошло это название.

Однако французские виноделы быстро передумали и теперь заявляют о скорейшем возобновлении поставок.

В Moet Hennessy согласились использовать для своих напитков наименование «игристое вино» для поставок в Россию, пишет агентство Bloomberg, и сейчас отлаживает процесс по корректировке этикеток.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.07.21

Встречу премьера Мишустина с бизнесменами из топа Forbes в Екатеринбурге закрыли от СМИ (ФОТО). / Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург. / Лекарство от коронавируса, вертолет с позолотой и матрешки. Что покажут на «Иннопроме» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»