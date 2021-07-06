Россияне стали есть меньше крекеров из-за ЗОЖ и пандемии

В России снижаются продажи крекеров. По мнению экспертов, это происходит из-за перехода все большей доли населения на здоровое питание. Также оказала свое влияние пандемия, в которую студенты, школьники и офисные работники перестали брать с собой крекеры для перекуса.

Об обвале продаж крекеров и галет объявила одна из старейших кондитерских фабрик в России – «Рот Фронт». Продажи упали на 42% по сравнению с прошлым годом, сообщает РБК. Это даже больше, чем в секторе сладких подарков, где из-за отмены массовых праздничных мероприятий такие товары купили на 36% меньше.

О том, что крекеры и галеты теперь пользуются меньшим спросом, говорят и аналитики. По данным Ipsos, в 2021 году почти каждый третий опрошенный россиянин ответил, что за последние три месяца покупал печенье (31,4% опрошенных покупали сахарное и песочное печенье, а 31,3% – сдобное). Крекеры же и галеты за три месяца покупали лишь 6,3% респондентов.

В то же время в Гильдии пекарей и кондитеров указали, что эта категория товаров пользуется спросом в вооруженных силах и социальных учреждениях. Например, в армии галеты входят в пайки, а в больницах печенье используют в качестве диетического питания. Резкое снижение продаж у одного из производителей могло быть связано с тем, что «Рот Фронт» не выиграл конкурс на госзакупку.

В исследовательской компании BusinesStat связывают падение спроса на крекеры и галеты среди населения с ростом популярности здорового образа жизни. Все больше людей выбирают в качестве перекуса более полезные снеки – например, орехи, сухофрукты, хлебцы из цельнозерновой муки и другие.

Кроме того, мог повлиять на продажи режим самоизоляции и перевод на дистанционную деятельность. В это время люди стали готовить больше выпечки дома, при этом снизился трафик студентов, школьников и офисных работников, которые брали такую выпечку на перекус вне дома, а из-за режима самоизоляции люди меньше передвигались, и многие решили ограничить потребление калорийных продуктов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.07.21

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