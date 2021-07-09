Мошенники начали заманивать россиян бонусами за вакцинацию

В России появился новый вид мошенничества. Этому способствовали различные мотивирующие акции и обещание подарков тем, кто вакцинируется от коронавирусной инфекции. Об этом пишет РБК со ссылкой на банковские организации и экспертов по кибербезопасности.

Так мошенники распространяют объявления о бонусах в размере 5 тысяч рублей, которые якобы выплачиваются клиентам банка, если они поставят прививку. При этом не уточняется, о какой вакцине идет речь, но подобные объявления появились в период обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан от коронавируса.

Цель мошенников – узнать персональную информацию и данные карты, чтобы затем похитить денежные средства. Указанная фишинговая схема в различных интерпретациях распространяется в социальных сетях и мобильных мессенджерах.

Стоит отметить, что это не первая схема, в которой мошенники пользуются ситуацией, возникшей из-за распространения коронавирусной инфекции. Аферисты продают поддельные сертификаты о прохождении вакцинации или предоставляют услуги по занесению информации о фиктивном факте вакцинации в единую базу данных привитых граждан.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.07.21

Штраф до миллиона: в Москве организаторов концерта Дианы Арбениной поймали на нарушении ковид-ограничений. / Из-за трассы М12 Свердловской области раньше дадут денег на завершение ЕКАД. / В России подорожают рыбные консервы и пресервы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»