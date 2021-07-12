Российские компании без надежды смотрят в будущее: страна оказалась в конце рейтинга по уровню оптимизма бизнеса

Российский бизнес с пессимизмом смотрит в будущее. Лишь 28% российских предпринимателей с надеждой смотрят на перспективы экономики в этом году. Хуже ситуация с настроением бизнеса складывается только в Японии. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование International Business Report компании Grant Thornton.

Опрос проводился в мае-июне 2021 года. В России участие в исследовании приняла 121 компания разного уровня, что совпадает с медианным значением по размеру выборки во всех трех десятках стран. Руководителям было задано около 30 вопросов, включая просьбы оценить тенденции на ближайший год по инвестициям в информационные технологии, достаточности финансирования, доступности квалифицированной рабочей силы и прочему.

28% руководителей бизнеса в России с оптимизмом оценивают перспективы экономики страны в ближайший год. Стоит отметить, что их число немного выросло: год и полгода назад всего 17% и 21% соответственно надеялись на улучшение ситуации. Таким образом, Россия заняла предпоследнее место в рейтинге по уровню оптимизма бизнеса, пропустив вперед Аргентину (30%). Хуже уровень оптимизма бизнеса только в Японии (17%).

В то же время 41% респондентов в РФ относятся нейтрально к перспективам экономики страны в ближайший год, это максимальный показатель среди всех стран. По данным аналитиков, уровень оптимизма бизнеса во время пандемии в других странах растет быстрее, чем в России.

«В России отсутствие оптимизма в ответах еще не означает, что его и вправду нет. Показательно, что на вопрос «Как дела?» во всем мире принято отвечать: Fine («отлично»), в то время как в России общепринятые ответы – «ничего» или «нормально». Так что российский бизнес просто проявляет сдержанность в оценках», – комментирует результаты исследования директор Института стратегического анализа «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Grant Thornton Игорь Николаев.

От уровня бизнес-оптимизма напрямую зависит готовность компаний рисковать и вкладываться в новые проекты. Отсутствие оптимизма среди предпринимателей трансформируется в заниженные инвестиционные расходы. В среднем на глобальном уровне показатель вырос до 69%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.07.21

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