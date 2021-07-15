Половина компаний в России ждут повторного локдауна

Половина российских предпринимателей (51,5%) ждут повторного локдауна из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом Oprosso.

62,3% опрошенных заявили, что уже подготовились к ужесточению ограничительных мер. «Почти треть (28%) предпринимателей считают, что смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса несколько месяцев. Тогда как 23,5% заявили о готовности работать без потерь бессрочно, а 21% рассказали, что готовы проработать так всего несколько недель», – передает РБК со ссылкой на исследование.

18% опрошенных работодателей отметили, что их предприятие не сможет работать удаленно без потерь для бизнеса. 9% респондентов утверждают, что их компания сможет продержаться на дистанционной работе около полугода.

Среди рисков, которые несет с собой новый локдаун, предприниматели назвали падение спроса, потерю лояльных клиентов и сокращение персонала.

Почти половина (48%) предпринимателей оставили часть сотрудников на удаленке еще с первого локдауна. Восемь из десяти компаний провели техническую подготовку для дистанционной работы.

В опросе принимали участие 1500 респондентов из пяти крупнейших городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани. Все они заняты в рознице, сфере услуг, финансовом секторе, а также на малых предприятиях.

Москва, Зоя Осколкова

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