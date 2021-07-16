Предприятия в Хакасии получат паспорта коллективного иммунитета

Власти Хакасии ввели паспорта коллективного иммунитета для компаний на территории региона. Новый документ позволит бизнесу обходить некоторые антиковидные ограничения.

Паспорта будут выдавать по заявкам от предприятий. В заявке нужно указать число привитых и переболевших работников, меры безопасности на предприятии и запасы дезинфицирующих средств. Сведения из заявки будут проверять мобильные группы.

«Организации, в которых вакцинированы от Covid-19 и переболели коронавирусом менее полугода назад 60% сотрудников, смогут получить паспорт коллективного иммунитета. Этот документ позволит работать в рамках щадящих ограничительных мер», – рассказали в пресс-службе правительства Хакасии.

Заведениям общепита с паспортами разрешат работать в ночное время. С 29 июня кафе и рестораны в регионе не могут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 часов.

Как сообщал «Новый День», в конце июня в Кремле признали, что привить 60% взрослого населения России для достижения коллективного иммунитета к осени не удастся. Во ряде регионов ужесточены коронавирусные меры.

Абакан, Наталья Рязанова

Абакан. Другие новости 16.07.21

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