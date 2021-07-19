В России почти в два раза выросло количество закрытых ИП

Количество закрытых индивидуальных предприятий за год в России выросло почти в два раза. За шесть месяцев 2021 года в стране закрылось 545,8 тысячи ИП. Таковы результаты исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС

«Смертность» российских ИП достигла восьмилетнего максимума: чаще бизнесы закрывались лишь в январе – июне 2013 года, передает ТАСС. Большая часть закрытых в первом полугодии индивидуальных предприятий – 51,4%, или 281,8 тыс. – ликвидировались по собственной инициативе.

По данным экспертов, количество закрытий индивидуальных предприятий за полугодие возросло год к году абсолютно во всех регионах. По числу ушедших с рынка ИП лидируют Чечня, Дагестан и Чукотка.

Впрочем, нашлись субъекты, в которых предпринимательская инициатива показала бурный рост. Наилучшую динамику регистрации новых ИП показали Карачаево-Черкесия, Тыва и Калмыкия, Северная Осетия.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.07.21

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