В Минприроды резко ответили на идею приватизировать леса

Минприроды РФ негативно отреагировало на предложение передать часть лесного фонда в частную собственность. Представитель министерства заявил, что об этом не может быть речи.

В Минприроды напомнили, что право федеральной собственности на леса закреплено в Лесном кодексе, и вся эта экосистема охраняется государством. А положения Конституции РФ четко определяют правила пользования этими территориями.

«В Конституции РФ указано, что «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». Никакой речи о приватизации государственного лесного фонда не может быть», – цитирует представителя министерства ТАСС.

Глава Рослесхоза Иван Советников также высказался «категорически против» передачи гослесфонда в частную собственность. Он написал об этом в своем Instagram.

Напомним, глава холдинга RFP Group Константин Лашкевич предложил провести приватизацию лесов, чтобы стимулировать бизнес заниматься интенсивным лесовосстановлением.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.07.21

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