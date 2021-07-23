Просрочки по автокредитам в России растут рекордными темпами

Российские банки ранее ослабили требования к заемщикам по кредитам на покупку автомобилей. В результате просроченная задолженность по этому пакету начала расти рекордными темпами. Об этом сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

В июне просроченная задолженность до 30 дней по автокредитам выросла на 53% – до 617 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные бюро. При этом с начала года показатель оставался на минимальных значениях и увеличивался в среднем на 1% в месяц.

«Сама по себе цифра в 617 млн рублей – это, конечно, не рекорд, в истории бывало и больше. Но такого резкого роста раньше не встречалось. Все это происходит на фоне падения выдач автокредитов (падение два месяца подряд с максимума в апреле в 94 миллиарда рублей до 78,7 миллиарда рублей в июне), что в будущем может негативно сказаться на показателях автокредитования», – отмечают эксперты.

По словам аналитиков, причина такого резкого роста ранней просрочки в том, что «многие банки в стремлении нарастить выдачу автокредитов ослабили требования своих кредитных политик, что привело к увеличению выдачи автокредитов в предыдущие месяцы и, как следствие, росту ранней просроченной задолженности сейчас».

Эксперты прогнозируют рост объемов просроченных кредитов вплоть до конца года. Затем ситуация начнет исправляться, так как наихудшая часть займов на авто уйдет с балансов банков.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.07.21

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