«Золотые дни» доллара сочтены: финансист рассказал о признаках ослабления американской валюты в мире

Доллар США постепенно все меньше фигурирует в торговых операциях между странами – они предпочитают проводить торговые сделки в своих валютах. Это говорит о том, что господствующее положение американской валюты скоро пошатнется.

Де-факто доллар будет оставаться ключевой мировой валютой еще достаточно долго. Все-таки такие операции, как в России, когда из Фонда национального благосостояния полностью уходит американская валюта, происходят достаточно редко.

«Также нужно отметить, что появление евро и постепенное укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах стали событиями, серьезно повлиявшими на господствующее положение доллара», – рассказал агентству «Прайм» глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Раньше обороты в фунтах, иенах, немецких марках и юанях были достаточно невелики, но сейчас Евросоюз и Китай могут рассчитывать, на то, чтобы подвинуть доллар с первого места в мировом обороте в ближайшие 50 лет.

Объявление Вашингтоном торговой войны Китаю и Европе моментально ослабило курсы юаня и евро на 20% к доллару. Это прямо говорит о том, что США чувствуют угрозу от других государств и стараются приложить максимум усилий, чтобы продлить свое господство.

Кроме того, трейдеры и инвесторы во времена каких-либо серьезных кризисов все еще ищут тихую гавань в американской расчетной единице и гособлигациях США.

«Но все же стоит принять факт того, что господство одного государства на мировой финансовой арене не сможет длиться вечно, и, вероятнее всего, в ближайшие десятилетия ключевой мировой валютой станет юань – многие государства видят в нем достойную альтернативу американской валюте», – заключил финансист.

Москва, Зоя Осколкова

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