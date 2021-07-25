В России резко снизился выпуск подсолнечного масла

В России заметно снизилось производство подсолнечного масла, которое входит в список утвержденных властями 24 социально значимых продуктов. Согласно данным Росстата, выпуск масла в первом полугодии 2021 года сократился на 17%, пишет РБК.

Главными причинами падения производства, по мнению производителей, являются низкий урожай в 2020 году и активный экспорт сырья в начале сезона. Что касается заморозки цен, то, как полагают участники рынка, она никак не повлияла на производство.

За первые шесть месяцев текущего года в России было выпущено 1,1 млн тонн рафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 17% меньше аналогичного показателя прошлого года. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла упал на те же 17% – до 2,7 миллиона тонн.

В июне производство нерафинированного масла, по оценке Росстата, снизилось на 36% год к году – до 297,7 тыс. тонн, а рафинированного – на 15%, до 162,9 тыс. тонн.

Между тем, опрошенные изданием участники рынка и чиновники, не ожидают нехватки подсолнечного масла. Согласно обновленному июньскому прогнозу «Совэкона», сбор подсолнечника в 2021 году может достичь рекорда – 15,9 млн тонн против 13,3 млн тонн в 2020 году.

Москва, Наталья Петрова

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