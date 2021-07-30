Несмотря на санкции: США в 1,5 раза увеличили импорт из России

США за январь-май 2021 года увеличили импорт из России в 1,5 раза на фоне антироссийских санкций. В денежном выражении показатель достиг 11,5 млрд долларов. Таковы данные Бюро переписи населения США, которые приводит РБК.

В частности, импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов вырос на 78% – с $3,8 млрд до $6,7 млрд. Поставки драгоценных и полудрагоценных металлов и камней увеличились почти в 1,5 раза, с $1,1 млрд до $1,6 млрд, ввоз российских удобрений вырос на 35%, до $0,5 млрд, железа и стали – на 25%, до $0,7 млрд.

Кроме того, импорт крабов вырос в 1,5 раза – с $263 млн до $395 млн. Также США закупили ракетные двигатели производства НПО «Энергомаш» для американских космических ракет-носителей на $126 млн.

Впрочем, американская статистика расходится с данными Федеральной таможенной службы. По оценке ведомства, экспорт России в США составил 6,1 млрд долларов, увеличившись на 26%. Это связано с разной методикой оценок – ФТС учитывает только поставки напрямую в США, а американская сторона принимает в расчет все товары российского происхождения независимо от страны, откуда они непосредственно поступили.

По информации ФТС, в физическом выражении экспорт российских нефтепродуктов в США сократился на 25%. Рост поставок до 3,1 млрд долларов в денежном выражении ведомство объясняет ценовым фактором.

Эксперты не видят ничего удивительного в наращивании США объемов импорта российских товаров на фоне санкционной политики против России. «Санкции вводятся избирательно, американские законодатели пытаются минимизировать ущерб для своей экономики», – пояснил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. С ним согласился профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов. Эксперт отметил, что действующие санкции США не затрагивают основные каналы двусторонней торговли. Он допустил дальнейший рост объемов российского импорта в США на фоне восстановительного роста экономики.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.07.21

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