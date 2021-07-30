В Петербурге откроют фудкорты и аттракционы с полностью привитыми работниками

Власти Санкт-Петербурга ужесточили требования по вакцинации работников наиболее контактных сфер. Теперь привиться должны 80% сотрудников общепита и салонов красоты и 100% персонала фудкортов и аттракционов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Со 2 августа власти снимут запрет на работу фудплейсов, торговых островков в ТЦ и уличных аттракционов при условии, что все работники успеют получить хотя бы первую дозу вакцины от Covid-19.

Также придется ограничить число посетителей до одного человека на 12 кв. м для аттракционов и на 4 кв. м для фудкортов. Фудплейсам понадобятся отдельные вход и выход для клиентов, а торговым островкам – защитный экран по периметру.

И все работники должны будут пройти полную вакцинацию с 1 сентября.

До 1 октября должны привиться от коронавируса 80% городских чиновников и госслужащих, а также работников общепита, сферы бытовых услуг и красоты, бассейнов и фитнес-центров, служб доставки продуктов. Только при этом условии с 1 октября бизнес сможет вернуться к работе.

С 15 октября вводится обязательная вакцинация для 80% сотрудников сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания, бытовых услуг. Также должны быть привиты работники торговли, туризма, общественного транспорта и такси.

Как сообщал «Новый День», в Санкт-Петербурге зарегистрировано несколько смертей пациентов, полностью привитых от коронавируса.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 30.07.21

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