ФАС уличила швейцарского производителя аппаратов ИВЛ в завышении цен

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против швейцарского производителя аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton Medical AG. Компания координировала действия дистрибьюторов, таким образом устраняя конкуренцию и удерживая высокие цены.

Специалисты ФАС провели выездные проверки и выяснили, что Hamilton Medical AG направляла своим дистрибьюторам указания по участию в государственных и муниципальных закупках.

«В результате таких действий фактически устранялась конкуренция между дистрибьюторами, что привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах», – сообщили антимонопольщики.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции. Если вина компании будет доказана, ей грозит административный штраф.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.08.21

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