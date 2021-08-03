Власти Ставрополья закрыли фудкорты в ТЦ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров приостановил деятельность заведений общепита в торговых центрах. Новые правила коснулись порядка 150 фудкортов.

Заведения общепита с общей зоной посадки закрыли на неопределенный срок. Им разрешено работать только на доставку. Те же ограничения коснулись кинобаров и заведений со «шведским столом», следует из постановления главы региона. Кинотеатрам разрешили продавать продукты бесконтактным способом, в частности, через вендинговые автоматы.

Документы был подписан 2 августа, но вступает в силу со дня опубликования.

Сообщение.

Глава краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин уточнил, что ограничения коснутся 150 фудкортов в 50 торговых центрах. Заведения с отдельным входом и выходом, а также использующие систему OR-кодов продолжат работу.

Напомним, власти Санкт-Петербурга со 2 августа сняли запрет на работу фудплейсов, торговых островков в ТЦ и уличных аттракционов, в которых 100% работников привились от коронавируса.

Ставрополь, Наталья Рязанова

Ставрополь. Другие новости 03.08.21

Биржевые цены на бензин Аи-92 и сжиженный газ вновь бьют рекорды. / ФАС уличила швейцарского производителя аппаратов ИВЛ в завышении цен. / В КНДР начинается голод: власти раздают рис из армейских резервов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»