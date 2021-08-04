Россия может войти десятку крупнейших экспортеров шоколада в мире

По итогам 2021 года Россия может экспортировать в другие страны шоколад и шоколадные кондитерские изделия на 765 млн долларов. С таким показателем страна первый раз попадет в десятку крупнейших поставщиков этой продукции.

В прошлом году Россия была на 11 месте с поставками на 729 млн долларов (295 700 тонн). В то же время Швейцария заработала 753 млн долларов, но экспортировала только 109 800 тонн шоколада. Если планы российских поставщиков осуществятся, РФ потеснит Швейцарию на международном рынке. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд».

Эксперты уверены, что российские производители к концу 2021 года опередят своих швейцарских коллег. В первом квартале Россия увеличила поставки на 11,8% в денежном и на 18,6% в натуральном выражении. Продажи шоколада осуществлялись в 94 страны мира. Почти 48% экспорта этого товара пришлось на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Производители подтверждают увеличение поставок из РФ на экспорт, объясняя тенденцию насыщением внутреннего рынка кондитерских изделий и государственной поддержкой по продвижению такой продукции на зарубежные рынки. «Смещение спроса в сторону недорогих кондитерских изделий, в первую очередь мучных сладостей, привело к сокращению потребления шоколада в России более чем на 10% в 2020 году», – отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.08.21

ВС РФ подтвердил право на изъятие единственного роскошного жилья должника. / Запад не поможет: Украине предрекли незавидную судьбу после запуска «Северного потока-2». / В одном из муниципалитетов Южного Урале под предлогом ЧС тянут «золотой» водовод. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»