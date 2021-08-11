Минфин РФ предложил провести эксперимент по онлайн-продаже вина

Минфин России предложил провести эксперимент по онлайн-продаже российского вина. Старт проекта запланирован на 1 января 2022 года. Он охватит Москву, Подмосковье и Мордовию. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Продавать дистанционно предлагается тихие и игристые вина, полностью произведенны из винограда, выращенного на территории России. Сделать заказ можно будет через сайт «Почты России», следует из документа.

Отмечается, что сроки проведения эксперимента определяются кабмином РФ. Кроме того, правительством может быть принято решение о расширении территории доставки, передает «Прайм».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.08.21

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