Россияне начали массово забирать деньги с депозитов

Ряд банков с крупным депозитным портфелем продемонстрировали отток средств населения. По мнению экспертов, это связано с меньшей привлекательностью вкладов по сравнению с альтернативными инвестициями. В целом по сектору объем средств граждан сократился за полугодие на 0,8%.

По итогам января-июня 2021 года многие из российских банков столкнулись со значительным оттоком средств населения, выяснил «Коммерсант» на основе анализа 101-й формы отчетности. «Наибольший отток, за исключением Запсибкомбанка, где идет миграция клиентов в ВТБ, показал «Восточный». Его портфель средств розничных клиентов сократился на 20,6 млрд рублей (на 15,3%). Следом идет Минбанк, потерявший 18,7 млрд рублей (минус 12,4%), далее Росбанк – снижение на 5,6%, или 16,6 млрд рублей», – пишет газета.

В банках считают, что снижение объема средств граждан было запланировано в силу отсутствия нужды в «избыточной» ликвидности. Аналитики, в свою очередь, сомневаются, что отток средств с вкладов является целенаправленной стратегией банков.

«Люди стали уходить и забирать деньги, потому что выросла инфляция, вкладчики начали понимать: вместо того чтобы держать деньги на банковских депозитах, где не предлагают конкурентных ставок по сравнению с уровнем инфляции, их лучше направить на какие-либо покупки,– полагает вице-президент Moody's Ольга Ульянова.– Тем самым повышение инфляции подстегнуло потребительскую активность, и население по истечении срока вкладов перенаправило средства на потребление». Банки начали повышать ставки с октября прошлого года, но все равно «не успели ни за повышением ключевой ставки, ни за инфляционными ожиданиями».

По оценке Центробанка, отток средств населения по системе в целом происходит «из-за низких ставок и интереса к альтернативным инвестициям».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.08.21

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