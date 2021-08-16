Потери аграриев России из-за засухи оценили в 19 млрд рублей

В российских регионах, в которых был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за потерь в сельском хозяйстве, было застраховано более 1,5 млн га посевов, сообщили в Национальном союзе агростраховщиков (НСА). Аграрии заявили об ущербе в 19 млрд рублей.

Всего с ЧС на фоне экстремальных погодных условий, засух и других природных бедствий столкнулись 13 субъектов, в девяти из них аграрии заключали договоры на страхование урожая. С начала года по 11 августа представители сельского хозяйства оценили ущерб в 19 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

По словам главы НСА Корнея Биждова, сумма может быть меньше. Комиссии по ЧС только начали свою работу, Министерство сельского хозяйства России получит точные подтвержденные сведения к осени. «Практика предыдущих лет показывает, что по мере подтверждения экспертизой оценка уменьшается приблизительно в два раза», – рассказал Биждов.

В сельском хозяйстве страхуется не более 10% посевов, пояснил глава страхового брокера «Ростеха» – «РТ-Страхование» Николай Галушин. Общие убытки российских страховщиков от чрезвычайных ситуаций в 2021 году он оценивает в размере до трех млрд рублей.

По сравнению с мировыми потерям страховщиков, российские от ЧС почти не пострадают. По итогам первого полугодия, застрахованный ущерб на мировом уровне приблизился к 40 млрд, отметили в перестраховочной компании Swiss Re. Это рекордная сумма за последнее десятилетие, средний показатель составляет 33 млрд. При этом первые шесть месяцев года обычно не показательны, поскольку исторически больше убытков от природных катастроф приходится на третий квартал.

Ранее Росгидромет выступил с прогнозом о снижении урожая зерна на 11 млн тонн по сравнению с прошлым годом. В свою очередь в Министерстве сельского хозяйства заявили, что речь идет об информационном вбросе. В ведомстве заявили, что уборочная кампания идет в штатном режиме, а режим ЧС не отменяет благоприятных прогнозов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.08.21

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