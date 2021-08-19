Американцы распробовали российское мороженое: РФ увеличила экспорт в 2,4 раза

Россия экспортировала за 2021 год 14 тысяч тонн мороженого, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Треть объема была поставлена в США. Об этом сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информационной системы «Аргус».

С начала года Россия экспортировала в Соединенные Штаты 4,7 тыс. тонн мороженого, передает «Интерфакс». В тройке импортеров российского продукта оказались Казахстан (4,2 тыс. тонн) и Украина (1,1 тыс. тонн). Затем по объему следуют Монголия (862 тонны), Китай (750 тонн), Абхазия (526 тонн), Азербайджан (283 тонны), Кот Д'Ивуар (272 тонны) и Белоруссия (228 тонн).

Экспорт молока и молочной продукции составил 122,5 тыс. тонн, что на 59% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Главными покупателями стали Украина (31,6 тыс. тонн), Казахстан (28,8 тыс. тонн), Азербайджан (15,7 тыс. тонн), Белоруссия (10,9 тыс. тонн), Узбекистан (3,8 тыс. тонн).

В частности, почти в пять раз вырос объем экспорта молочной сыворотки. На 74% увеличился показатель по кефиру, на 72% – по творогу, на 37% – по сливочному маслу и на 28% – по молоку и сливкам.

В то же время Россия стала меньше завозить молока и молочной продукции. Импорт составил 537,8 тыс. тонн, что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.08.21

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