Больше половины жителей России подрабатывают из-за нехватки денег

Более половины опрошенных россиян вынуждены подрабатывать из-за нехватки основного дохода. Таковы результаты совместного исследования Авито.Работа и GigAnt.

Согласно итогам опроса, 53% респондентов подрабатывают из-за нехватки денег. Из них 22% вынуждены прибегнуть к подработке из-за недостатка средств на крупные траты – покупка техники, оплата образования и путешествий, 16% – из-за нехватки денег на продукты питания и основные потребности, 15% – из-за нехватки зарплаты на выплаты кредита и ипотеки, сообщает ТАСС.

23% участников опроса подрабатывают, чтобы занять себя летом в свободное время, 13% – для накоплений, а для 10% респондентов подработка – единственный источник дохода.

Опрос проводился с 10 по 15 августа среди 10 тыс. респондентов старше 18 лет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.08.21

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