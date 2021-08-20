Названо самое затратное время года для жителей России

Аналитики назвали самое затратное для россиян время года. Зимой возрастают расходы граждан не только на продукты питания, но и на садовые принадлежности и предметы роскоши. Об этом сообщил оператор фискальных данных СБИС.

Эксперты проанализировали данные, полученные об операциях за период второго полугодия 2020 года и первого полугодия 2021 года. В компанию направляют чеки более 270 тысяч организаций, передает РИА «Новости».

«Зима становится самым дорогим периодом за год для жизни. Этот фактор можно связать с чередой праздников. Именно зимой россияне готовы потратить до 9 тысяч рублей на ювелирную продукцию, а средний чек в продуктовом магазине возрастает до 700 рублей», – рассказали авторы исследования.

Неожиданно, но в зимний период граждане тратят больше денег и на садовый инвентарь: летом расходы на инструменты для садоводства обходятся россиянам в 1200 рублей, зимой – 1500 рублей.

Летом и весной жителям России удается сэкономить. В этот период граждане тратят по 500 рублей за каждый поход в продуктовый магазин, 3000 рублей на косметику и бытовую химию, около 5000 рублей на ювелирную продукцию. Осенью расходы немного вырастают – средний чек в продуктовых магазинах увеличивается до 600 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.08.21

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