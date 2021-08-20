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Пятница, 20 августа 2021, 09:51 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Названо самое затратное время года для жителей России

Аналитики назвали самое затратное для россиян время года. Зимой возрастают расходы граждан не только на продукты питания, но и на садовые принадлежности и предметы роскоши. Об этом сообщил оператор фискальных данных СБИС.

Эксперты проанализировали данные, полученные об операциях за период второго полугодия 2020 года и первого полугодия 2021 года. В компанию направляют чеки более 270 тысяч организаций, передает РИА «Новости».

«Зима становится самым дорогим периодом за год для жизни. Этот фактор можно связать с чередой праздников. Именно зимой россияне готовы потратить до 9 тысяч рублей на ювелирную продукцию, а средний чек в продуктовом магазине возрастает до 700 рублей», – рассказали авторы исследования.

Неожиданно, но в зимний период граждане тратят больше денег и на садовый инвентарь: летом расходы на инструменты для садоводства обходятся россиянам в 1200 рублей, зимой – 1500 рублей.

Летом и весной жителям России удается сэкономить. В этот период граждане тратят по 500 рублей за каждый поход в продуктовый магазин, 3000 рублей на косметику и бытовую химию, около 5000 рублей на ювелирную продукцию. Осенью расходы немного вырастают – средний чек в продуктовых магазинах увеличивается до 600 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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