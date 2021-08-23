Садоводы требуют проверить импортные яблоки на содержание химикатов

Российские садоводы считают, что для выращивания яблок, которые ввозятся из-за рубежа, используются устаревшие пестициды и химикаты, представляющие опасность для здоровья. Агрономы попросили Россельхознадзор проверить импортные яблоки на наличие запрещенных в России веществ.

С просьбой усилить контроль за ввозимой в РФ плодовой продукцией, особенно за яблоками, выступили Союзы «Садоводы Кубани», «Садоводы Дагестана», Ассоциация садоводов России, а также Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края, пишет «Коммерсант». Это позволит обеспечить безопасность импортных плодов, а также повысит спрос на российскую продукцию. По данным Плодоовощного союза, в 2020 году в России было собрано 1,08 млн тонн яблок, импортировано 746 тонн (основные поставщики – Молдавия и Сербия).

Российские садоводы в письме, направленном главе Россельхознадзора Сергею Данкверту, утверждают, что в зарубежных странах из-за высокой интенсивности садоводства на ограниченном пространстве в садах фиксируется повышенное количество насекомых-вредителей. Это вынуждает увеличивать число обработок. В некоторых государствах за сезон сады обрабатывают пестицидами и химикатами до 50 раз, тогда как в России показатель в 1,5-2 раза меньше. При этом часто используются препараты, запрещенные в РФ. В случае обнаружения остатков или продуктов распада таких химикатов садоводческие объединения просят запрещать ввоз продукции.

Садоводы считают, что смогут обеспечить страну яблоками, однако аналитики настроены пессимистично. По словам экспертов, в сезон сбор плодов еще реально нарастить, то мощностей по хранению в течение года пока не хватает. По данным Минсельхоза, на начало 2021 года в РФ функционировало 300 плодохранилищ общей мощностью 860,2 тыс. тонн.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.08.21

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