Приморье заработало 1,5 млрд рублей за три дня ВЭФ

Порядка полутора миллиардов рублей поступило в казну Приморского края по итогам проведения Восточного экономического форума. Прибыль получили сразу несколько отраслей, в первую очередь, туристическая, отметил глава регионального агентства по туризму Владимир Щур.

ВЭФ проходил во Владивостоке со 2 по 4 сентября, и в эти дни гостиницы работали в полной загрузкой.

«Впервые по понятным причинам не было круизных судов, были задействованы наши гостиницы. По предварительным расчетам, эти три дня порядка 1,5 млрд рублей принесли в разные сферы дохода края, Владивостока», – рассказал чиновник во время прямого эфира в соцсети ведомства.

Мероприятия ВЭФ проходили на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Через аэропорт Владивостока с 1 по 5 сентября прошли более 36 тыс. пассажиров в рамках обслуживания VI ВЭФ.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 08.09.21

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