Белоруссия перестала качать российскую нефть в Европу

Белорусский «Белнефтехим» приостановил прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Поставки топлива из России в Европу возобновятся 13 сентября, сообщили в российской «Транснефти».

Поставки в Словакию и Венгрию временно заблокированы, потому что трубопровод запушен на реверс. Причиной стало поступление партии сырья из Украины по трубопроводу Одесса-Броды.

«Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке», – цитирует представителя «Транснефти» ТАСС.

Напомним, «Дружба» берет начало в Самарской области и имеет северное и южное направления. Нефтепровод из России качает нефть в Европу через Белоруссию и Украину.

Минск, Наталья Рязанова

Минск. Другие новости 09.09.21

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