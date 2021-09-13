Финансовой грамотности нельзя обучиться по книгам

Финансовой грамотности нельзя обучить только по книгам. Необходимые навыки обращения с деньгами приходят только из практики. Об этом рассказал директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

По его словам, обучение финансовой грамотности полезно, так как у многих людей в разных странах с этим есть проблемы, передает «Прайм». Знание, что такое кредит и процент, у человека может появиться, а вот умение не пойти и не взять кредит под 1% в день не сформировано. В итоге люди показывают хорошие результаты в тестах и играх, посвященных финансовой грамотности, а затем все равно покупают дорогой товар в кредит под высокие ставки, поясняет эксперт.

При этом не никакого четкого рецепта обучения, как для школьников, так и для взрослых. Все люди индивидуальны. Для подрастающего поколения часто понимание того, что деньги не падают с неба, приходит только после первого дохода, полученного за личную работу. Далеко не все родители могут обсудить с ребенком семейный бюджет, нужные расходы, необходимость копить.

«Что могут родители? Если нет готовности на своем примере подробнее обсуждать детали (потому что до некоторого возраста дети могут затем это транслировать другим людям), то можно пробовать моделировать ситуации – очень осторожно, не переводя домашнюю работу на сдельную форму работы», – считает эксперт. Не стоит надеяться только на учебники, школа даст какие-то знания, но сделать их внутренней информацией человек должен сам.

Москва, Зоя Осколкова

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