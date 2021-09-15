Мировой долг достиг исторического максимума в 296 трлн долларов

Мировой долг достиг 296 трлн долларов во втором квартале 2021 года. Это максимальный показатель за всю историю расчетов. Об этом сообщает Институт международных финансов (IIF).

Рост мирового долга составил 4,8 трлн долларов. По сравнению с допандемийным показателем уровень мирового долга увеличился на 36 трлн долларов. При этом во втором квартале соотношение задолженности мировых экономик к ВВП сократилось – общая долговая нагрузка составила около 353% ВВП, что на 9% ниже пикового значения в первом квартале.

По словам директора отдела исследований IIF по вопросам устойчивости Эмре Тифтика, если темпы заимствования правительств разных стран мира, банков и корпораций будут такими же, то скоро мировой долг превысит 300 трлн долларов.

Тем временем, уровень внешнего долга России остается низким как в абсолютном выражении, так и в сравнении с другими крупными экономиками. По итогам первого полугодия 2021 года госдолг РФ превысил 20 трлн рублей, что составляет 17,7% от прогнозируемого объема ВВП. За полгода он увеличился на 7,8%.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 15.09.21

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