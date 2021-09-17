Жителей России ждет повышение цен на курятину и яйца

Поставщики собираются повысить цены на куриное мясо и яйца. Соответствующая информация поступила в Минпромторг России от торговых сетей. Этот вопрос был поднят на вчерашнем совещании в ведомстве, сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех его участников.

Увеличение стоимости ряда продуктов из курятины подтвердил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. К примеру, в европейской части России оптовая цена филе куриной грудки на электронных торгах на днях установила годовой рекорд в 250-260 рублей за килограмм, а тушки бройлера достигла 140-150 рублей за такой же вес.

У Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка похожие данные: стоимость тушки в Центральном федеральном округе выросла 153 рублей за килограмм, тогда как год назад цена была ниже 100 рублей. Цена филе подскочила выше 250 рублей за килограмм (ранее 150 руб.)

Повышение стоимости заметили и торговые сети. Так, тушка бройлера в закупке за последнюю неделю подорожала на 8%, сообщили в сети «Верный». В августе закупочная цена на яйца была на уровне 27-32 рублей, отметил гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко. А новые контракты на следующие полгода, по его словам, заключены уже по цене 65 рублей. В «Верном» за последние две недели отмечают подорожание яйца в закупке: цена на продукцию категории С2 взлетела на 47%, С1 – на 37%, С0 – на 21%.

Как отметили собеседники издания, в Минпромторге обеспокоены сложившейся ситуацией и намерены обратиться в кабмин. Как отметил представитель самого ведомства, торговые сети периодически получают уведомления о возможном росте закупочной цены от поставщиков по различным товарам, что объясняется ростом издержек и себестоимости.

Между тем в Минсельхозе РФ заявили, что динамика цен на мясо птицы и яйца в стране находится в пределах сезонных тенденций, «существенных колебаний не отмечается». «В настоящее время ситуация на рынке птицеводческой продукции оценивается как стабильна», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Наталья Петрова

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