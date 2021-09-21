ФАС пригрозила Booking судом за неуплату миллиардного штрафа

Сервису бронирования отелей и апартаментов Booking.com будет грозить судебное разбирательство в случае выплаты штрафа в 1,3 млрд рублей, наложенного на него Федеральной антимонопольной службой (ФАС) за злоупотребление доминирующим положением. Об этом заявил замруководителя ФАС Петр Иванов.

«В соответствии с действующим законодательством, в этом случае мы будем обращаться в суд и взыскивать штраф в судебном порядке», – цитирует чиновника РИА «Новости».

При этом Иванов отметил, что на сегодняшний день подобных прецедентов не было. Зарубежные компании, которым по решению ФАС надлежало выплатить штрафы, их выплачивали, указал он.

По словам Иванова, если Booking.com выполнит предписание Федеральной антимонопольной службы об устранении требования о паритете цен, это скажется на ценах в российских гостиницах. «Это точно будет способствовать развитию конкуренции в этом секторе и позволит другим агрегаторам тоже предоставлять услуги на конкурентных условиях с сервисом Booking.com. Косвенно, конечно же, это должно повлиять и на цену», – отметил замглавы ФАС.

ФАС возбудила дело в отношении Booking.com в конце декабря 2019 года после жалобы бизнес-объединения «Опора России», которое поддерживает малый и средний бизнес.

Регулятор установил, что сервис Booking.com злоупотребил доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения и тем самым нарушил антимонопольное законодательство.

В августе этого года ФАС оштрафовал Booking.com на 1,3 миллиарда рублей. В компании не согласились с этим решением, оспорив его в суде.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.09.21

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