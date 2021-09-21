Путин: экономика России полностью восстановилась после пандемии

Президент России Владимир Путин заявил о полном восстановлении российской экономики после спада, вызванного пандемией Covid-19. Такое заявление прозвучало на совещании по экономическим вопросам. По словам президента, по итогам семи месяцев 2021 года ВВП вышел на докризисный уровень.

«Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили «в целом восстановилась» – сегодня можно уже сказать, что восстановилась», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

«Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен», – считает глава государства. Путин отметил, что индустриальный рост за семь месяцев этого года составил 4,4%, при этом обрабатывающие производства показывают более высокие темпы – плюс 5,6%. Объем инвестиций в основной капитал за первое полугодие вырос на 7,3% по сравнению с прошлогодними показателями, добавил президент.

Что касается рынка труда, в июле численность занятого населения выросла до 72 млн человек, преодолев показатели допандемийного 2019 года. Однако, указал президент, задача роста занятости решена еще не во всех регионах. «Остается высоким уровень безработицы также среди молодежи, людей с ограничениями здоровья», – констатировал Путин.

Кроме того, президент заявил о необходимости формирования на посткризисном этапе модели устойчивого экономического развития, которое позволит максимально широко охватить отрасли и регионы России.

Тем временем, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела прогноз роста ВВП России в 2021 году в худшую сторону. ОЭСР прогнозирует, что российская экономика в этом году вырастет на 2,7% против ожидавшихся в мае 3,5%. В то же время в 2022 году, как полагает организация, рост ВВП РФ составит 3,4%, а не 2,8%, как весной. Также ОЭСР повысила прогнозы по инфляции в России: в 2021 году – с 5,9% до 6,1%, а в 2022-м – с 4,5% до 5,5%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что темпы роста ВВП РФ по итогам текущего года составят 4,2%, а не 3,8%, как ожидалось ранее, в 2022 году – 3%.

В 2020 году, по оценке ОЭСР, российская экономика сократилась на 2,5%. В то же время Росстат сообщал, что ВВП РФ упал в 2020 году на 3%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.09.21

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