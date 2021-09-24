Рестораны в России меняют меню: осьминоги подорожали в три раза

Российские рестораны столкнулись с дефицитом осьминогов из-за перебоев в поставках. Некоторым пришлось убрать из меню блюда с этими моллюсками. С начала лета цена на продукт выросла втрое, до полутора тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».

Осьминоги из Индонезии за летние месяцы подорожали с 500 рублей за килограмм до полутора тысяч рублей, из Марокко – до двух тысяч. Поставщики предлагают альтернативу: небольших песчаных осьминогов с Сахалина или замороженных моллюсков из Китая. Но на эти продукты у ресторанов спроса почти нет.

По данным Федеральной таможенной службы, с начала года в Россию завезли 1,16 тыс. тонн осьминогов, а за девять месяцев 2019 года их поставили на 17% больше.

Эксперты отметили несколько причин сложившейся ситуации. В Марокко, Мавритании и Индонезии на 30-40% снизился вылов моллюсков. Некоторые поставщики и вовсе прикрыли бизнес. На вылов повлияла и плохая погода, и уменьшение квот. А также закрытие границ между странами, где осьминогов ловили, и теми, где перерабатывали.

Кроме того, цепочки поставок нарушил транспортный коллапс в Суэцком канале. Перебои с поставками продолжаются до сих пор. Выравнивание ситуации ожидается не ранее октября.

Москва, Сентябрь, Наталья Рязанова

Москва, Сентябрь. Другие новости 24.09.21

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